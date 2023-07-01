Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха вперше відреагувала на чутки, що виїхала в Росію

Колишня учасниця дуету "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха вперше відреагувала на чутки, що виїхала до країни-терористки росії і будує там кар'єру.

Виконавиця підкреслила, що це все неправда. У коментарі ведучому Славі Дьоміну Смеюха зазначила, що чужий брудний піар на її імені підтримувати не стане:

"Коментувати можна справжні речі та факти, а не безглузду фальш. Ти ж добре мене знаєш, ніколи не підтримую чужий брудний піар, а тим паче в такий складний для нашої країни час", - прокоментувала Вікторія.

Також Смеюха зазначила, що зараз весь свій вільний час присвячує родині. А на запитання, чи перебуває артистка в росії, вона відповіла: "Весь час була в Києві, а зараз поїхала провідати близьких".

Вікторія Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Як відомо, днями блогер Богдан Беспалов пустив чутки про те, що нібито ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха під час повномасштабної війни виїхала з України до країни-терористки росії, де її побачили на одній з закритих вечірок. Блогер заявив, що Смеюха живе і будує кар'єру в країні-агресорці.

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