Ексучасниця "НЕАНГЕЛІВ" Смеюха пригадала бійку з Камінською: "Почала виривати волосся"

Крім того, артистка розповіла, як екскоханий переспав з її фанаткою.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха розповіла про бійку із колишньою колегою Славою Камінською.

Так, чутки про напружені стосунки у дуеті співачка підтвердила та пригадала, як Слава одного разу потягала її за волосся. Про це йдеться у програмі "Неймовірна правда про зірок".

"Слава якось вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з голови", – розповіла артистка.

Чим закінчився конфлікт, Віка не повідомила. Втім, співачка зазначила, що краще б викреслила із життя цей інцидент.

Також знаменитість відповіла, чи справді стала причиною розлучення експродюсера Юрія Нікітіна з Ольгою Горбачовою. Смеюха зазначила, що це брехня, додавши, що любить, коли її чоловіки добиваються, а не щоб вона руйнувала сім'ю.

Крім того, артистка розповіла, як колишній коханий переспав з її фанаткою. Так, 2015 року Вікторія вперше публічно оголосила, що її серце зайняте. Обранцем артистки став актор Іван Стрижаков. Втім, кохання не витримало розлуки – хлопець переспав із фанаткою Смеюхи.

"Все було прекрасно до того моменту, поки я не поїхала на гостролі і не прочитала: "У вашого хлопця інша". Я думаю, що вона більше фанатіла від мене, ніж від того хлопця, якого вона отримала", – прокоментувала артистка.

У той момент Вікторія відчула розчарування, оскільки дуже кохала бойфренда. Втім, попри прохання пробачити, пішла від зрадника. Після цього інциденту знаменитість більше не говорить про своє особисте життя.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська зізналася, що після розпаду "НЕАНГЕЛІВ" не підтримує зв’язок з колегою за гуртом Вікторією Смеюхою. Також зірка заявила, що експродюсер Нікітін проігнорував останній концерт дуету.

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