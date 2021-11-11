Ексучасниця "НЕАНГЕЛІВ" Смеюха у спідній показала, як травмувала коліно

Це сталось під час знімань телепрограми.

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха серйозно травмувала ногу.

Так, під час знімань однієї розважальної телепрограми зірка сильно розбила коліно. Вона опублікувала ролик в Instagram. На відео видно, як сидить Віка в спідній, а довкола неї безліч лікарів. Виконавиця запевнила, що завдяки медикам з нею все добре.

"Знімання передачі минули не так легко, як здається на телеекранах. Зі мною трапилася неприємна випадковість, і я сильно розбила коліно. На щастя, професійна робота медиків швидко поставила мене на ноги", - розповіла знаменитість.

Втім, зірка вирішила проаналізувати неприємний інцидент і дійшла до висновку, що її наврочили.

"Давайте проаналізуємо ситуацію. Може мене хтось наврочив: MЕLOVIN або Олександра Заріцька", - додала зірка.

До слова, артисти також були присутні на зніманнях телепередачі.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання