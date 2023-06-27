Ексучасниця "НЕАНГЕЛІВ" Смеюха засвітилася в Росії – блогер

Понад вісім місяців співачка не виходить на зв'язок.
Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха під час війни в Україні нібито переїхала до Росії та намагається там заробляти криваві рублі.
Принаймні так стверджує на своєму YouTube-каналі блогер Богдан Беспалов. За його інформацією, Смеюха засвітилася на закритій вечірці в країні-агресорці Росії. До РФ співачка нібито виїхала, аби заробляти гроші, адже через війну артисти втратили свій заробіток в Україні.
"Я думаю, ви всі помітили, що співачка зникла з радарів. Ніхто не знає, де вона. Але, як розповідають наші джерела, є навіть ті, хто бачив Вікторію Смеюху на закритих заходах шоубізнесу країни-боліт. Поки що це на рівні чуток, але будемо копати далі. Але Смеюха виїхала до країни-боліт. От вам і зрада, де на неї не чекали", - стверджує Беспалов.
Також за інформацією блогера, батьки Смеюхи перебувають в Україні. Вони живуть у її квартирі, що розташована в Києві. А от будинок батьків виконавиці у Харкові зруйнувала російська ракета.
Про зруйновану квартиру батьків Смеюхи говорила й її ексколега Слава Камінська. Вона говорила, що будинок знищила російська ракета ще у перші дні повномасштабної війни. Утім сама Віка про це мовчить, адже не хоче порушувати цю тему.
Загалом, Смеюха не виходить на зв'язок вже понад вісім місяців. Останній допис її був у жовтні минулого року, де вона вітала з Днем захисника України. Щоправда, виконавиця оскандалилася, адже показалася у камуфляжі кольору російської армії. Час від часу Віка робила дописи українською мовою, де писала, що чекає на перемогу та підтримувала українців, але припинила це робити.
Нагадаємо, нещодавно російський співак Шарлот спалив демонстративно паспорт громадянина Росії. Виконавець також попросив дозволити йому в'їзд до України.
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