Ексучасниця "НЕАНГЕЛІВ" Смеюха засвітилася в Росії – блогер

Ексучасниця гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха під час війни в Україні нібито переїхала до Росії та намагається там заробляти криваві рублі.

Принаймні так стверджує на своєму YouTube-каналі блогер Богдан Беспалов. За його інформацією, Смеюха засвітилася на закритій вечірці в країні-агресорці Росії. До РФ співачка нібито виїхала, аби заробляти гроші, адже через війну артисти втратили свій заробіток в Україні.

"Я думаю, ви всі помітили, що співачка зникла з радарів. Ніхто не знає, де вона. Але, як розповідають наші джерела, є навіть ті, хто бачив Вікторію Смеюху на закритих заходах шоубізнесу країни-боліт. Поки що це на рівні чуток, але будемо копати далі. Але Смеюха виїхала до країни-боліт. От вам і зрада, де на неї не чекали", - стверджує Беспалов.

Вікторія Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Також за інформацією блогера, батьки Смеюхи перебувають в Україні. Вони живуть у її квартирі, що розташована в Києві. А от будинок батьків виконавиці у Харкові зруйнувала російська ракета.

Про зруйновану квартиру батьків Смеюхи говорила й її ексколега Слава Камінська. Вона говорила, що будинок знищила російська ракета ще у перші дні повномасштабної війни. Утім сама Віка про це мовчить, адже не хоче порушувати цю тему.

Вікторія Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Загалом, Смеюха не виходить на зв'язок вже понад вісім місяців. Останній допис її був у жовтні минулого року, де вона вітала з Днем захисника України. Щоправда, виконавиця оскандалилася, адже показалася у камуфляжі кольору російської армії. Час від часу Віка робила дописи українською мовою, де писала, що чекає на перемогу та підтримувала українців, але припинила це робити.

Вікторія Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, нещодавно російський співак Шарлот спалив демонстративно паспорт громадянина Росії. Виконавець також попросив дозволити йому в'їзд до України.

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