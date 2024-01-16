Ексучасниця "НЕАНГЕЛІВ" Вікторія Смеюха вперше за понад рік вийшла на зв'язок

Колишня учасниця дуету "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха від початку повномасштабної війни уникає публічного простору.

Артистка не випускає жодних пісень та не з'являється на світських заходах. Ба більше, Вікторія не публікує жодних дописів у соцмережах. Востаннє співачка з'являлася в Instagram понад рік тому. Артистка тоді вітала українців із Днем захисника та захисниць України.

Однак Смеюха нарешті вийшла на зв'язок. Щоправда, не на своєму акаунті. Виконавиця відреагувала на допис ведучої Соломії Вітвіцької, де та показувала свій відпочинок у Карпатах. Співачка поставила вподобання, а також залишила коментар: "Бачу ціль - не бачу перешкод".

Допис Соломії Вітвіцької / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Зазначимо, де саме зараз перебуває Вікторія Смеюха – невідомо. Блогер Богдан Беспалов влітку минулого року пліткував, що співачка нібито засвітилася в Росії. Однак в коментарі Славі Дьоміну Віка спростувала це. Артистка говорила, що весь час перебувала в Києві, однак згодом поїхала зі столиці до рідних. Наразі невідомо, де саме співачка. Однак в Instagram знаменитості вказується, що місце розташування її облікового запису – Італія.

Обліковий запис Вікторії Смеюхи / Фото: instagram.com/vikanablack

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