Ексучасниця "Жіночого кварталу" шокувала зізнанням, що її жорстоко бив брат

Зірка "Жіночого кварталу" і переможниця "Розсміши коміка" 13-го і 14-го сезону Лєра Мандзюк зізналася, що у дитинстві її бив старший брат.

За словами дівчини, часом, до процесу залучалася мама, яка маніпулювала силою свого старшого сина. Гумористка зростала у бідній сільській родині, тому не дивується ситуації, що склалася. Вона вважає її "традиційною у середовищі, де у людей нема психологічного розвитку".

Комікеса у розмові з Машою Єфросиніною зазначила, що в їхній родині всі так чи інакше зазнавали кривди. Принаймні її старшим братам і сестрам діставалося на горіхи більше. Мама Мандзюк здебільшого страждала від рук свого чоловіка, який часто був на підпитку.

Стендап-комікеса пригадує, як використала факт насильства у жартах на сцені одного з відомих гумористичних телешоу в 2017-му. На це брат-кривдник відреагував дуже гостро: "Якщо ти ще раз скажеш, що тебе били, я приїду додому, і ти отримаєш п*зди. Значить, ми тебе мало били".

Пробачити Лєра Мандзюк все ж готова, але "на це потрібен час". Поки жоден з родини не просив вибачення. На думку стендаперки, вони ще можуть навіть не усвідомлювати, що зробили щось не те.

Нагадаємо, що раніше співачка Анна Трінчер ділилася, що також була жертвою морального та фізичного насильства. Аб'юзером був ексбойфренд артистки. Через це зірка навіть втратила 10 кг ваги, втім, за її словами, засвоїла безліч уроків.



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