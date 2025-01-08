Ексучасник "ДіО.фільмів" Вадим Олійник взяв паузу в чотирирічних стосунках: "Змушені бути окремо"

Ексучасник колективу "ДіО.фільми", співак Вадим Олійник оголосив про паузу в стосунках зі стилісткою Софією Нестеренко.

Артист був разом із обраницею протягом чотирьох років. Нині ж вони вирішили взяти паузу та будувати своє життя окремо одне від одного. Виконавець в інтерв'ю kp.ua пояснив, що чудово ставиться до Софії та багато за що їй вдячний. Вадим Олійник сподівається, що в майбутньому в них все буде гаразд, однак наразі їм необхідна пауза, аби віднайти себе.

"Я був у стосунках чотири роки, і, на жаль, зараз наші стосунки з Софією на паузі. Сподіваюся, все буде добре. Я до Софії дуже гарно ставлюсь. Немає слів, щоб передати все те приємне і хороше, що вона для мене зробила. Безмежно поважаю її сім'ю, її близьких. Та, на жаль, зараз така ситуація, коли ми змушені поки що бути окремо. Ти маєш прожити і пережити цей момент сам для себе. Це історія про пошуки себе. Творчі люди - вони складні, завжди копаються в собі. Так буває", - поділився співак.

Вадим Олійник та Софія Нестеренко / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олійник додав, що пауза необхідна була їм обом. Артист також переконаний, що вони все зробили правильно. Як далі складуться стосунки з Софією – співак не береться загадувати. Олійник переконаний, що все відбудеться саме так, як і має бути.

"Нам обом це потрібно. Вважаю, те, що зараз відбувається з нашими життями, це правильно. Все має бути так, як має бути. А далі життя покаже. Кажу це щиро і з теплом", - запевнив артист.

Нагадаємо, тим часом у співака Міші Крупіна особисте життя налагодилося. Нещодавно артист зізнався, що закрутив новий роман. Сталося це через два місяці після його розриву з дівчиною.

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