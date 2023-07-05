Ексучасник "ДіО.фільми" Вадим Олійник змінив професію під час війни і зізнався, скільки на місяць заробляє

Ексучасник дуету "ДіО.фільми" Вадим Олійник протягом тривалого часу не давав нічого про себе знати.

Втім, днями він поспілкувався зі Славою Дьоміним і розповів, куди зник і чим наразі займається. За словами Олійника, під час повномасштабної війни він освоїв нову професію і став актором дубляжу і озвучки. За словами артиста, він побачив у цьому свій розвиток.

Вадим розповів, що саме він робить:

"Це дубляж і озвучка фільмів в компанії. Це відомий український сервіс, на якому ми всі дивимося кіно. Ми озвучили близько 300 фільмів за рік. Це студія акторів, я там не один, нас там 10 чоловік – 5 хлопців, 5 дівчат. Це робота кожен день. Тобі пересилають фільми, ти починаєш працювати над своїм героєм, вивчати його і писати репліки. Займаюся цим рік. 12 чи 13 червня був рік, як я працюю на цій роботі", - розповів Олійник.

Вадим Олійник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Також він поділився, скільки на місяць заробляє на дубляжі: "Мені вистачає на проживання, на те, щоб нормально жити, нормально існувати, я в цьому плані не примхливий. Це 20-30 тисяч грн в місяць", - сказав артист.

Володимир Дантес та Вадим Олійник

Нагадаємо, що популярність Вадиму Олійнику принесла участь у проєкті "Фабрика зірок-2" 2008 року. Там він почав співати у дуеті з Володимиром Дантесом у гурті "ДіО.фільми". 2010 року колектив випустив дебютний альбом "Мне уже 20", який став успішним. До платівки увійшло 14 треків і чимало з них стали хітами, наприклад "Мне уже 20", "Оля", "Рингтон" та інші.

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