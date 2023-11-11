Ексучасник "Дизель Шоу" Іваниця різко висловився про Писаренка та Нікішина, які втекли до Росії

Артист зізнався, що був шокований такою поведінкою росіян, які знають, що насправді відбувається та хто є агресором.

Ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця прокоментував втечу до Росії акторів Сергія Писаренка та Євгена Нікішина, які на початку повномасштабної війни були в Україні.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Іваниця зізнався, що був шокований вчинком артистів. Актор не розумів, чому Писаренко та Нікішин повернулися до РФ, яка вороже вторглася до України, щодня обстрілює українські землі та вбиває невинних людей.

"Ми не листувалися. Спочатку вони записали звернення, що це війна. Я так думаю, що молодці. Потім, коли мені сказали, що вони знову туди (до Росії – прим. ред.) переїхали, це був такий шок. У Писаренка й коріння ж тут (в Україні – прим. ред.)", - прокоментував актор.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин

Іваниця сподівається, що Писаренку та Нікішину несолодко живеться в РФ. Зокрема, росіяни знають, що насправді Росія є агресоркою та розпочала війну. Іваниця переконаний, що їх щодня "гризе совість".

"Я зовсім не заздрю Писаренку та Нікішину. Вони зараз живуть там, вони все одно знають, що живуть в країні, яка вбиває їхніх близьких, родичів. У тій економічній системі вони платять податки. На їхні гроші будуються ракети, які руйнують країну. Мені, здається, що совість з середини їх просто згризає", - додав Іваниця.

Сергій Писаренко та Євген Нікішин

Зазначимо, актори Писаренко та Нікішин, які працювали в команді "Дизель Шоу", на початку війни перебували в Україні. Ба більше, вони навіть записували відео для росіян, де розповідали, що насправді відбувається. Однак вже восени минулого року Писаренко та Нікішин повернулися до РФ. Окрім того, вони пішли розважати росіян на круїзному лайнері. Зі складу "Дизель Шоу" акторів виключили.

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