Ексучасник "Дизель Шоу" Іваниця вперше розповів, як одружився під час війни і хто його обраниця

Ексучасник "Дизель Шоу", український актор Олег Іваниця, який від перших днів повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, розповів, як познайомився з новою коханою та як одружився під час війни.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист поділився, що стосунки з його обраницею, яку звуть Ланою, почалися завдяки Мережі. Закохані знайшли одне одного на сайті знайомств. Тривалий час актор листувався з обраницею, а потім вони зустрілися в реальному житті, після чого й почалися їхні стосунки.

"Ми познайомилися в Інтернеті, на сайті знайомств. Ми вперше побачилися в парку в Умані. Ми там гуляли, я так розумію, сподобалися одне одному. Потім закрутилося", - розповів актор.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Коли почалася повномасштабна війна, Іваниця освідчився своїй обраниці. Як говорить актор, він не намагався з цим перемудровувати, тож напряму запитав у коханої, а та відповіла згодою.

"Я, напевно, не формаліст. Освідчення – це було так: "Слухай, може одружимося?". Мені важливіше, щоб були стосунки теплі, конструктивні, аніж формальні. Щоб це були дійсно щирі почуття", - пригадав актор.

Іваниця зіграв весілля з новою обраницею влітку минулого року. Щоправда, пара не влаштовувала гучних святкувань. Вони розписалися в РАЦСі, після чого випили по келиху ігристого.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

"З війною я дійсно став більш сентиментальним. Коли у нас відновилися стосунки минулої весни, я чомусь вирішив, що це непогана ідея. Весілля, це так голосно сказано. Були я, Лана, моя мама і людина, яка займалася зніманнями. От ми утрьох зайшли, розписалися, пішли і випили ігристого. Гучного весілля не було, адже не було ані бажання, ані ресурсів", - зізнався артист.

Нагадаємо, для Олега Іваниці це не перший шлюб. Актор протягом 17 років був одружений. Однак наприкінці 2010-х років знаменитість розлучився. Як говорив актор, вони з дружиною постійно сварилися та не знаходили спільної мови. В експодружжя є двоє спільних дітей – донька Оля та син Остап.

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