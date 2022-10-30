Ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця розповів про передчуття війни і як встиг оновити військовий квиток 23 лютого

Ексучасник "Дизель Шоу", український актор Олег Іваниця з першого дня повномасштабної війни Росії проти нашої країни служить у лавах ЗСУ.

За словами артиста, він знав, що напад РФ на Україну неминучий. На таку думку його наштовхнула стаття російського диктатора Путіна, яку той написав ще у липні 2021 року. В ній, нагадаємо, йшлося про "історичну єдність росіян та українців".

"Напередодні вторгнення я був у Києві, жив, працював і намагався відновити свій військовий квиток. Тому що розумів: на жаль, орки, швидше за все, підуть. Це відчуття виникло ще тоді, коли Путін написав статтю про один народ. Я зрозумів, що буде війна. На початку року я поставив питання відновлення військового квитка і встиг його зробити якраз 23 лютого", - розповів Іваниця виданню "Гордон".

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Також актор зазначив, що він не жалкує про своє рішення піти на фронт. Іваниця вважає, що наразі в Україні все "склалося, напевно, найкраще, як тільки могло скластися":

"Я не так давно зрозумів, що нам усім шкодувати немає про що. Нас могли або захопити, до того ж майже всю Україну, або ми встояли б. Якби нас захопили, на захоплених територіях почалася б така партизанська війна, що орки почали б жорстко мстити мирному населенню. На жаль, це були б Ірпінь, Буча, але помножені на всю територію України, і плюс ми б стали частиною цього оркостану, на який Захід наклав би санкції. Нам абсолютно немає про що шкодувати, у нас усе склалося, напевно, найкраще, як тільки могло скластися. Ми мусимо щодня радіти. Тому я не шкодую, що пішов у ЗСУ", - зазначив захисник.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Нагадаємо, що учасник гумористичного проекту "Дизель Шоу" Олег Іваниця залишив проєкт після трагічної ДТП, яка сталася 2018 року. Тоді автобус, у якому їхали актори "Дизель Шоу", зіштовхнувся з вантажівкою. В результаті аварії загинула акторка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Тоді Іваниця прийняв рішення піти з проєкту, бо не бачив себе у ньому без Поплавської.

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