Ексучасник гурту Dzidzio висловився про соліста Хому та чи спілкується з ним після розпаду колективу

Український шоумен Юлік прокоментував розпад гурту "Dzidzio" і спілкування з солістом, музикантом Михайлом Хомою.

Так, виконавець пояснив, що свого часу гурт зник зі сцени через амбіції його членів. Втім, Юлік не виключає, що музичний колектив може ще возз'єднатися у майбутньому, але зараз такого в планах немає. До того ж артист відреагував на сольний шлях Михайли Хоми і зізнався, що йому подобаються нові пісні колеги.

"Дороги розійшлися і це цілком нормально. Першим пішов Лесик, проте зі скандалом. Через рік-півтора я подумав, що мені варто рости далі й одноманітна робота, зона комфорту стали для мене рушійною силою, тож вирішив подякувати "Дзідзьо" і піти в самостійне плавання. Щодо того чи зможе гурт возз'єднатися – не впевнений, проте час покаже. Хороша фраза є, "можливо все", але щоб це сталося треба докласти нереально велику кількість зусиль. Я зараз радію за Михайла та його нову творчу стежку з метою популяризації українських пісень, у нього це чудово виходить, чого тільки варта "Марічка" та багато інших пісень", - розповів Юлік виданню "Фокус".

Співак Юлік / Фото: instagram.com/julikofficial

Співак зізнався, що сварок з солістом "Дзідзьо" у них немає, тому вони продовжують товаришувати й обмінюватися за потребами порадами.

"У мене з Михайлом без перебільшення прекрасні стосунки. Ми дружимо, час від часу бачимося і зідзвонюємося за нагоди порадитися одне з одним. Він як людина глибокий за змістом і завжди може дати точну пораду", - додав Юлік.

Нагадаємо, нещодавно співачка Слава Камінська розповіла про стосунки з колишньою колегою з гурту "НЕАНГЕЛИ" Вікою Смеюхою та де вона зараз.

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