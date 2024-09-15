Ексучасник гурту "Океан Ельзи" висловився про "зіркову хворобу" Вакарчука та як вона проявлялася

Колишній учасник гурту "Океан Ельзи" Павло Гудімов висловився про "зіркову хворобу" у соліста Святослава Вакарчука.

Гудімов був у колективі гітаристом. Музикант працював в гурті від початку його створення й до 2005 року. Тож, Гудімов застав, як колектив ставав шалено популярним та прийшов до слави. Гітарист говорить, що, звісно, з популярністю з'являлася й "зіркова хвороба". За його словами, найбільше вона відобразилася на ньому та Вакарчуку. Утім, музиканти надто не користувалися своєю впізнаваністю, за винятком деяких інцидентів. Зазвичай, це ставалося під час гастролей. Як розповів Гудімов в інтерв'ю Oboz.ua, вони могли різко висловити своє "фе" лише в тих випадках, коли до них погано ставитися.

Павло Гудімов, Святослав Вакарчук

"З одного боку, відчуття, що ти можеш зрушити гори, напевно, є позитивною частиною "зіркової хвороби". Я завжди вважав себе людиною вільною, а коли стаєш популярним, то ще більше відчуваєш силу цієї свободи. З негативного… Бували різні інциденти – здебільшого на гастролях. Наприклад, я терпіти не міг, коли виникали якісь проблемні гастрономічні викрутаси. Погано готували чи обслуговували. Тоді висловлював все, що вважав за потрібне, іноді в різкій формі. Але в цілому ми були білі й пухнасті", - поділився гітарист.

Павло Гудімов також зазначив, що найбільше впізнаваним став саме Святослав Вакарчук, адже він був фронтменом колективу. Утім, популярність принесла й свої негативні моменти. Зокрема, артистові довелося кардинально змінювати життя, особливо, коли хотілося спокою, а куди б ти не вийшов, на тебе чекала армія прихильників.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Славі, звісно, діставалося більше пізнаваності, оскільки він вокаліст. І ця популярність, зрозуміло, мала наслідки. Він вже не так легко міг пересуватися простором, користуватися громадським транспортом, по вулиці ходити. Мусив одягати якийсь умовний капюшон, трохи ховатися від людей. А коли ти віддаляєшся, нехай навіть вимушено, реакція у відповідь може бути різною. Передусім – від прихильників. Але проходження через психологічні випробування, у тому числі й зірковою славою, якісь внутрішні негаразди в колективі – це нормально", - зазначив гітарист.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук показував рідкісне фото з мамою. Також музикант поділився своїми спогадами про рідне місто Мукачево.

Читайте також: