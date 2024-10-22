Ексучасник нацвідбору на "Євробачення" обурився, що Кароль стала продюсеркою шоу, і пояснив чому

Музикант також відповів, кого хотів би бачити на місці виконавиці.

Учасник нацвідбору на "Євробачення-2024" DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, обурився, що співачка Тіна Кароль стала новою продюсеркою шоу.

Музикант зізнався, що стежить за музичним конкурсом. DREVO засмутився, коли дізнався, що продюсеркою стала Тіна Кароль. На його думку, Дмитро Шуров, який виконував цю місію у 2023 та 2024 роках, краще впорався б з цим, адже, мовляв, має більше досвіду. Не переконало DREVO й те, що Кароль 2006 року представляє Україну на "Євробаченні".

Тіна Кароль

"Я бачив, що продюсеркою стала Тіна Кароль. Я трошечки, знаєте, навіть засмутився, але нічого – Тіна Кароль, так Тіна Кароль", - заявив артист на YouTube-каналі "M1 music".

DREVO переконаний, що Дмитро Шуров краще підходить для ролі продюсера нацвідбору, адже сам пише пісні, тим часом у Кароль, мовляв, завжди для цього були sound-продюсери.

Дмитро Шуров / Фото: corp.suspilne.media

"Вона (Тіна Кароль – прим. ред.) не музикантка. Дмитро Шуров – музикант, а вона – ні. Хто Тіні Кароль пише музику? У неї ж не всі (пісні – прим. ред.) в її авторстві. Якщо я не помиляюсь, в неї sound-продюсери завжди були", - додав артист.

Зазначимо, DREVO брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2024". У фіналі артист виконав пісню Endless chain та отримав 7 балів: від суддів - 4, а від глядачів - 3. Виконавець на нацвідборі посів 9 місце.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться у Базелі, Швейцарія. Організатори конкурсу вирішили запровадити нові правила. Які саме – дізнавайтеся у нашому матеріалі.

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