Ексучасник шоубалету Сердючки шокував, як окупанти погрожують його бабусі: "Приходили додому"

Український співак і фіналіст шоу "Х-фактор-9" Дмитро Волканов, який нещодавно назвав причину свого виходу з шоубалету Вєрки Сердючки, розповів про життя бабусі в тимчасово окупованому Бердянську.

Як зізнається артист, його бабуся все життя працювала в Бердянську й зараз не може покинути рідне місто. Тож, окупаційна влада безперервно тисне на жінку, щоб вона змінила українське громадянство на російське. Дмитро зазначив, що такий примус застосовують до місцевих жителів з погрозами цинічно відібрати у них майно й земельні ділянки. Втім, бабуся виконавця твердо стоїть на своєму й відмовляється від паспорту РФ.

"Я маю зв'язок з людьми, які живуть в Бердянську. Моя бабуся все життя пропрацювала на колгосп і приватних підприємців, зробивши свої паї та землі… Вона велика патріотка й завжди казала: "Будуть мене через коліна гнути – я не візьму паспорт РФ". Там всі вже з паспортами, рублями… Але коли постає питання життя й небезпеки, коли у тебе твою землю забирають, то чому не пояснять людям, як на це реагувати. Як брати паспорт і не бути колаборантом після деокупації? Людям треба жити. Коли приходять солдати в хату й запитують, коли будеш брати російський паспорт або землю відберуть, то що їй робити. Вона боїться. Так не лише з моєю бабусею, а й з іншими. Вони не мають можливості виїхати", - розповів Дмитро в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дмитро Волканов

Окрім того, сам співак також володіє майном у Бердянську. Наразі у будинку ніхто не проживає, проте окупанти вже мають наміри його відібрати. Волканов розкрив, що вороги відстежують стан використання комунальних послуг і визначають, чи живуть там люди. Оскільки артист не проживає на тимчасово окупованій території, то до його будинку неодноразово навідувалися росіяни. За словами виконавця, його постійно рятує сусідка, яка щоразу вигадує міфи про нього як власника майна.

"У мене теж там стоїть моя хата, в яку вже не один раз приходили. І тепер вони дивляться за показниками лічильників, хто не використовує воду та світло. Тобто ці будинки для них вільні. І до нас декілька разів приходили додому ці с*ки й сусідка каже, що власниця на городах чи в селі… А так довго брехати теж не можна", - пояснив Дмитро.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала шокувала, як росіяни розпорядилися вкраденим майном її батьків у тимчасово окупованому Криму.

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