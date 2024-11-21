Ексучасника One Direction Ліама Пейна через місяць після смерті поховали в Лондоні

Неподалік Лондона поховали колишнього учасника гурту One Direction, британського співака Ліама Пейна.

Артист трагічно загинув 16 жовтня, а церемонія прощання відбулася лише 20 листопада. Похорон виконавця намагалися зробити максимально непублічним. Провести Ліама Пейна в останню путь прийшли його рідні – батьки, колишня обраниця Шеріл, від якої він має сина, а також дівчина, з якою на момент смерті він перебував у стосунках.

Також на церемонію прощання прибули його колишні колеги за гуртом One Direction - Гаррі Стайлз, Луї Томлінсон, Найл Хоран і Зейн Малік.

До церкви труну привезли в білій кареті, що була запряжена кіньми. Поховання намагалися зробили максимально непублічним, тож папараці не впускали.

Зазначимо, Ліам Пейн трагічно загинув 16 жовтня в Аргентині у віці 31 року. Причиною смерті стали травми, отримані внаслідок падіння з третього поверху готелю. Встановлено, що артист перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння. Поліція досі розслідує загибель Пейна.

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