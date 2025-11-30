Ексучасник "ДіО.фільмів" Вадим Олійник здивував сумою заробітку на місяць і що приносить йому дохід

Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

Ексучасник гурту "ДіО.фільми", співак Вадим Олійник, який раніше повідомив про розрив із дівчиною, відверто розповів про свої заробітки.

Виконавець в інтерв'ю Славі Дьоміну зізнається, що дохід йому приносить наразі не музика. Артист заробляє на YouTube, з рекламних інтеграцій, а також працює актором озвучки та дубляжу. Щомісяця дохід Вадима Олійника різний, але це орієнтовно 150 тисяч гривень.

"Я найбільше заробляю з YouTube, з реклами, з Instagram, з рекламних інтеграцій і, напевно, актор озвучки та дубляжу. Не можу сказати, що кожен місяць стандартний, але це десь до 150 тисяч гривень", - ділиться артист.

Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

Хоч у співака й чималий заробіток, але значна сума в нього йде на витрати. Артист платить за квартиру, створює нові пісні, знімає кліпи. Безпосередньо на життя Вадиму Олійнику достатньо близько 40 тисяч гривень.

"Але ми ж починаємо рахувати: мінус квартира, мінус бензин, ще якісь моменти, ти знімаєш кліп і записуєш трек. Мені для того, щоб просто жити, багато не потрібно. На життя я витрачаю десь 40 тисяч", - зізнається співак.

