Ексучасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця висловився про Максима Неліпу: "З ним неможливо не подружитись"

Олег Іваниця і Максим Неліпа

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Новина про загибель на фронті відомого українського актора, телеведучого та військовослужбовця ЗСУ Максима Неліпи сколихнула весь шоубізнес. Ексколега по "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який наразі продовжує нести службу, також шокований страшною звісткою.

Шоумен Максим Неліпа і актор Олег Іваниця разом були учасниками гумористичного проєкту "Дизель Шоу". Згодом з різних причин його залишили. А коли почалося повномасштабне вторгнення одразу прийняли рішення й стали на захист Батьківщини.

Учасники "Дизель Шоу" (2018 рік)

"Подружився з Максом одразу, бо з ним неможливо не подружитись. Веселий, товариський, завжди готовий допомогти. Талановитий актор, сценарист, інженер, винахідник. В одному підрозділі з ним не служив, але впевнений, що він і у війську показав себе з найкращої сторони. Залишався оптимістом навіть в найскладніших ситуаціях. Про службу не розказував особливо, дотримувався інформаційної гігієни. Служив з перших днів повномасштабного вторгнення. Останній рік командував підрозділом безпілотників. Бачились останній раз ще до 2022 року. Бо відпустки ніяк не співпадали", — розповів в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua Олег Іваниця.

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Олег Іваниця і Максим Неліпа

До слова, після інтерв'ю з Олегом Іваницею для проєкту "Наодинці" журналістка ТСН.ua також запрошувала Максима Неліпу на знімання. Але, на жаль, шоумен тоді відповів у повідомленні, що йому заборонено спілкуватися зі ЗМІ. Ба більше, відома телеведуча Марічка Падалко також кликала його на включення в телемарафон, але Неліпі й в цьому було відмовлено вищим керівництвом.

Скриншот з листування

До слова, брат Максима Неліпи розповів, чим він займався перед загибеллю на фронті. А ось про дату і місце поховання досі поки невідомо.