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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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373
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1 хв

Ексучасник DZIDZIO заявив про відстрочку від мобілізації і завдяки якій професії він її отримав

Юлік розсекретив свій додатковий дохід — на чому він заробляє, крім музики.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Юлік

Юлік / © Пресслужба Юліка

Український співак і шоумен Юлік зізнався, на якій підставі зараз має відстрочку від мобілізації та чи планує долучатися до війська.

Про це артист заявив в інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром». Юлік пояснив, що вже тривалий час займається викладацькою діяльністю, зокрема працює зі студентами над акторською майстерністю, сценічною мовою, театром і драматургією. Саме робота викладачем, за його словами, дає йому право на відстрочку.

Водночас співак не став категорично виключати можливості мобілізації в майбутньому. Наразі такого кроку він не планує, проте визнає, що обставини можуть змінитися.

Юлік / © Пресслужба Юліка

Юлік / © Пресслужба Юліка

«Сам поки не планую (мобілізуватися — прим. ред.). Можливо, колись прийде той час. Зараз я вже давним-давно, до того, як це стало мейнстрімом, викладаю. Акторська майстерність, сценмова, театр і драматургія, мистецтво. Викладацька діяльність. Викладачі мають відстрочку від армії. Але все може бути», — наголосив зірка у коментарі Анні Севастьяновій.

Отже, наразі Юлік продовжує поєднувати творчу діяльність із викладанням.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

Нагадаємо, нещодавно співаку Павлу Зіброву підняли пенсію. Зірка розсекретив нову суму й на чому ще заробляє, крім музики.

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