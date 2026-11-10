Ексучасник гурту DZIDZIO чесно зізнався, чому пішов від Хоми через п’ять років гастролей і чи шкодує

Михайло Хома і Юлік / © скриншот з відео

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Український артист Юлік пояснив, чому свого часу залишив гурт DZIDZIO, в якому виступав разом із Михайлом Хомою.

За словами музиканта, їхнє розставання не супроводжувалося скандалами чи конфліктами — він просто відчув, що настав час рухатися далі.

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Про це виконавець розповів в інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром». Юлік пригадав, що після п’яти років гастролей і роботи в колективі опинився у комфортних умовах, але зрозумів: для подальшого розвитку йому потрібні нові виклики.

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«Скандальної причини не було. Скажу легко та просто. Коли людині дуже добре, то вона виходить в певну зону комфорту й вона припиняє розвиватися. Для того, щоб знову це почати, то потрібно виходити з неї й ставити в незручне положення. Тоді мозок працює й відкривається до нових знань, що я й зробив», — поділився артист у розмові з Анною Севастьяновою.

Колишній склад гурту DZIDZIO — Орест Галицький, Дзідзьо, Юлік

Також Юлік відповів, чи шкодує про рішення піти з популярного гурту. Артист запевнив, що не має такого жалю, адже вважає свій вибір правильним для власного шляху. Ба більше, з Михайлом Хомою вони зберегли добрі стосунки й досі спілкуються.

«Ні, не пошкодував. Все робиться на краще. До сих пір, коли бачимося з Дзідзьо, гарно спілкуємося й згадуємо моменти, ті часи», — додав зірка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

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Нагадаємо, неодавно Юлік висловився про смерть Лесика, з яким вони були у складі гурту. Зірка пригадав непрості часи DZIDZIO і припустив, чому покійний колега міг мати образу на соліста.

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