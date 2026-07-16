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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
669
Час на прочитання
2 хв

Учасник гурту DZIDZIO зіграв весілля у США і довів дружину до сліз сюрпризом

Артист вперше презентував інтимну історія кохання у новій пісні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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OREST

OREST

Зірка гурту DZIDZIO, співак Орест Галицький, він же OREST, одружився і зіграв весілля.

Радісною новиною артист поділився у фотоблогу, опублікувавши серію романтичних світлин із дружиною Марією. Закохані офіційно стали подружжям у Лас-Вегасі, США. Для церемонії OREST обрав класичний чорний костюм, а його обраниця — коротку білу сукню та довгий велян.

З весіллям молодят привітали колеги по сцені, серед яких Віталій Козловський, Міка Ньютон, Наталка Карпа та інші, а шанувальники побажали парі щасливого сімейного життя й усього найкращого.

Орест Галицький з дружиною

Орест Галицький з дружиною

Орест Галицький з дружиною

Орест Галицький з дружиною

Та найбільшим подарунком для нареченої став не сам день весілля, а музичний сюрприз від чоловіка. OREST присвятив дружині нову пісню «Вічність», у якій розповів їхню історію кохання. Артист зізнався, що ця композиція стала для нього найбільш особистою за всю кар'єру, адже кожен її рядок народився з власних переживань.

«Кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для мене це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що я зустрів "ту саму". Цей період і був моєю особистою вічністю. Це перша пісня в моєму житті, яку я написав саме для своєї дружини. Вона почула її першою і заплакала. Для мене така реакція була надзвичайно важливою», — поділився співак.

Попри те, що музикант тепер відкрив завісу над особистим життям, подробиці стосунків він і надалі воліє залишати поза публічністю. Відомо лише, що зі своєю майбутньою дружиною Марією він познайомився на одному з концертів у Києві. Дівчина у соцмережах позиціонує себе як бізнеследі та працює в б’юті індустрії.

«Ми познайомилися в Києві на концерті. Це дуже цікава історія, яку я ще обов'язково колись розповім. Але сім'я для мене — це мій особистий простір і найбільший скарб», — підсумував OREST.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ольга Горбачова після розлучення з продюсером Нікітіним заговорила про нові побачення з американцями. Зірка зізналася, чи вільне її серце зараз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
669
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