Ексучасник Modern Talking обурив скандальною заявою про розв'язану Росією війну і чому боїться перемоги України

Дітер Болен / © Associated Press

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Колишній учасник німецького музичного дуету Modern Talking Дітер Болен обурив скандальною заявою про розв’язану Росією війну та видав, що боїться перемоги України.

Музикант вирішив стати політичним експертом та видав низку своїх доволі суперечливих думок. Артист заявив, що боїться війни в Україні, а саме те, чим вона може закінчитися. Зокрема, Дітер Болен дав зрозуміти, що не бажає українцям перемоги, оскільки називає це «найгіршим сценарієм», передає Berliner Zeitung.

Музикант вважає, що у разі виграшу України, може початися світова війна, а Росія може вдатися до ядерної зброї: «Якби Україна перемогла Росію, то почалася б світова війна». При цьому, він упускає те, що саме РФ порушила державні кордони України та є агресоркою.

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Дітер Болен / © Associated Press

Окрім того, він висловив незадоволення й політикою Німеччини. Його обурює, що, мовляв, удари РФ по Україні засуджують, а дронові атаки по Росії — ні. Утім, скандальний співак забувся згадати, що війну розв’язали саме росіяни, а українці ж захищаються. Окрім того, цілі загарбників — цивільне населення, про що Дітер Болен теж чомусь не згадує.

Зазначимо, колишній учасник Modern Talking вже давно славиться своїми проросійськими заявами. Зокрема, він критикував санкції, що були запроваджені проти РФ на тлі вторгнення країни до України. Також музиканта обурювало, що стосунки між Німеччиною та Росією охолонули. Ба більше, раніше він заявляв, що в «України немає шансів перемогти у війні». Щоправда, його погляди дещо змінились. Тепер Дітер Болен «боїться перемоги України».

Нагадаємо, нещодавно румунський гурт Morandi відзначився цинічним вчинком. Музиканти виступлять в Росії з низкою концертів.

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