Ексучасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко різко висловилася про Писаренка та Нікішина, які втекли до Росії

Яна Глущенко, Сергій Писаренко, Євген Нікішин

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Ексучасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко прокоментувала втечу до Росії акторів Сергія Писаренка та Євгена Нікішина, які на початку повномасштабної війни були в Україні.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Глущенко зізналася, що була шокована вчинком артистів. Акторка не розуміє, чому Писаренко та Нікішин повернулися до РФ, яка вороже вторглася до України, щодня обстрілює українські землі та вбиває невинних людей.

"Нас дуже сильно обурило, коли ми побачили їхнє відео десь з-за лаштунків вистави, здається, з Бузовою. Коли вони стоять і записують підтримуюче відео для своїх солдатів. І це було настільки… Ну бл*ха, ви ж тут з нами були?! Ви ж знаєте, хто такі українці, що таке Україна?! Ви, бл*ха, працювали тут дуже довго, ще до "Дизелів"?! Але, як кажуть, це їх вибір", - коментує Яна Глущенко.

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Євген Нікішин і Сергій Писаренко брали участь в проєкті "Дизель Шоу"

За словами акторки, останній раз вона бачила своїх ексколег якраз 24 лютого 2022 року о першій годині ночі - коли закінчилися знімання "Дизель Шоу" в столичному Палаці "Україна". Більше вони не перетиналися і не спілкувалися.

"Вони проговорили ротом, що напала Росія, і ми це бачили. У Серьожи Писаренка була тут родина, дружина, маленька дитина", - додала Яна Глущенко.

Зазначимо, актори Писаренко та Нікішин, які брали участь в проєкті "Дизель Шоу", на початку війни перебували в Україні. Ба більше, вони навіть записували відео для росіян, де розповідали, що насправді відбувається, адже на власні очі бачили перші години повномасштабного вторгнення. Однак вже через кілька тижнів Писаренко та Нікішин виїхали з України, а згодом все ж таки повернулися до РФ. Одразу після цього керівництво "Дизель Шоу" розірвало з акторами будь-яку співпрацю.