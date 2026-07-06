Ексучасниця "Холостяка" шокувала заявою про шоу: що приховують від глядачів

Дарія Ставнича

Реклама

Колишня учасниця романтичного реаліті «Холостяк» Дарія Ставнича відверто розповіла про закулісся популярного проєкту та заявила, що телевізійна версія подій далеко не завжди відображає те, що насправді відбувається під час знімань.

За словами Ставничої, після участі в шоу вона ще довго не могла змиритися з тим, як її показали в ефірі. Вона переконує, що на розвиток історій суттєво впливають монтаж, редактори та психологи. Ба більше, деякі сюжетні повороти, як стверджує ексучасниця, можуть бути відомі окремим героїням заздалегідь. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Насправді Show». Водночас ведуча пригадала, що свого часу п’ятий «холостяк» Сергій Мельник також був здивований тим, як створювалися окремі епізоди програми.

«Я злилася дуже довго на проєкт „Холостяк“. Тому що там було багато монтажу, трошечки не так висвітлювали. Там все одно є якісь персонажі, і за ними оці розкадровочки йдуть. Хтось є хороший, хтось є поганий», — поділилася Дарія.

Реклама

Дарія Ставнича

Ставнича навела приклад ситуації, яка особливо змінила її ставлення до реаліті. Вона стверджує, що одна з учасниць ще до повернення в проєкт знала, що знову з’явиться на шоу, хоча тоді сама Дарія була переконана, що все відбувається природно. Водночас вона наголосила, що не шкодує про участь, адже цей досвід допоміг їй краще зрозуміти себе. Окремо ексучасниця розповіла про суворі правила перебування на знімальному майданчику: дівчатам забороняли користуватися телефонами, читати книги, розв’язувати кросворди та контактувати із зовнішнім світом, щоб уся їхня увага була прикута до головного героя.

«Коли одна із учасниць покидала проєкт і повернулася. У мене є повідомлення, де вона сказала, що так треба було, щоб вона повернулася. Тобто вона вже, ідучи, знала, що буде повертатися. А я тоді ще вірила, що все відбувається абсолютно природно. Тобі забороняють книги, судоку, кросворди, спілкування з різними людьми. Ти стаєш у такій оболонці, і твій мозок дуже сфокусовано думає. Плюс тобі говорять, що ти найкраща, ти єдина. А коли виходиш із проєкту, то починаєш думати: „А це точно було кохання?“ — розповіла Ставнича.

Дарія Ставнича

Також Дарія заявила, що редактори та психологи, за її словами, вміло спрямовували розмови з учасницями, щоб отримати потрібні для ефіру емоції. Вона порадила майбутнім героїням не сприймати команду проєкту як близьких друзів. Крім того, ексучасниця зазначила, що після завершення шоу частині дівчат її сезону знадобилася допомога психологів через сильне емоційне виснаження. Також вона повідомила, що нині не підтримує спілкування з головним героєм свого сезону Михайлом Заливаком, який, за її словами, заблокував її.

Дарія Ставнича

Нагадаємо, нещодавно екс"Холостяк» Олександр Терен після невдалого роману розкрив правду про особисте життя.

Реклама

Новини партнерів