Ексучасниця "ВІА Гри" показала збиття "Шахеда" біля будинку одразу після народження її доньки

Анастасія Кожевнікова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Українська співачка, колишня учасниця гурту «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова, яка нещодавно вперше стала мамою, показала, як російський дрон збивали просто поруч із її будинком, поки вона насолоджується першими днями материнства.

33-річна артистка нещодавно повернулася додому з пологового разом із новонародженою донькою Вів’єн. Тепер співачка поступово звикає до нового сімейного життя та ділиться його моментами з підписниками. Однак навіть у такі особливі дні українцям не вдається забути про війну. Кожевнікова зняла з вікна власної оселі момент збиття російського безпілотника та його падіння. Кадри стали тривожним нагадуванням про небезпеку, яка залишається поруч навіть із найменшими українцями.

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Допис Анастасії Кожевнікової / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасія Кожевнікова з сім’єю / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Донечка Анастасії Кожевнікової / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Після пережитого артистка все ж намагається зосереджуватися на приємних моментах. Зокрема, вона показала свій дім, який буквально потопає у квітах після народження донечки.

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«Це сьогоднішній ранок, я змогла трішки поспати. Насолоджуюсь атмосферою. Увесь дім у квітах. Дякую кожному, хоча я хотіла попросити замість квітів сертифікат на масаж, забула», — поділилася Настя.

Дім Анастасії Кожевнікової / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Допис Анастасії Кожевнікової / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Донечка Анастасії Кожевнікової / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Попри тривожні реалії, співачка насолоджується часом із маленькою Вів’єн. Вона показала ніжні кадри зі сплячою донькою, а також знайомство дівчинки з домашнім улюбленцем — песиком, якого жартома називає «нянь Дієго». Тепер у родині Кожевнікової почався новий етап, у якому щасливі миті материнства співіснують із небезпекою російських атак.

Нагадаємо, нещодавно Джамала щиро розповіла про свої ночі в Києві та ошелешила, як її діти ховаються від обстрілів.

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