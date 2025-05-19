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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Ексучасниця "ВІА Гри" розкрила, де насправді живе Меладзе і чи запрошували її до нового складу гурту

Міша Романова неочікувано поділилася подробицями спілкування з експродюсером.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Міша Романова і Костянтин Меладзе

Міша Романова і Костянтин Меладзе

Українська виконавиця Міша Романова розповіла, чи спілкується з колишнім продюсером Костянтином Меладзе. А також чи пропонували їй під час війни повернутися до складу легендарного гурту "ВІА Гра". 

34-річна співачка відверто поспілкувалася з журналістами ТСН.ua під час презентації нового б'юті-центру в Києві. Виявилося, виконавиця вперше повернулася до України через рік своєї відсутності. Ще на початку повномасштабної війни Міша Романова переїхала до Німеччини разом з сином Мартіном і мамою. Ми запитали в артистки, чи підтримує вона зв'язок з колишнім продюсером гурту "ВІА Гра" Костянтином Меладзе, який, за словами його колег, також проживає у Німеччині. 

"Ми спілкуємося. Завжди вітаємо один одного зі святами. Нещодавно, до речі, у нього був день народження. Але він не проживає в Німеччині. Як мені відомо, він зараз перебуває в Італії", – неочікувано зізналася співачка.

Так зараз виглядає Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Так зараз виглядає Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

На наше запитання, чи пропонував їй Меладзе повернутися й знову стати учасницею легендарного гурту, Міша Романова відповіла: "Ми спілкувалися про це. Наразі я продовжую будувати сольну кар'єру. Тому історія гурту “ВІА Гра" для мене вже точно закрита. Я дуже вдячна тому часу і Константину за нашу співпрацю. В основному я спілкуюся з дівчатами з мого складу – це Настя Кожевнікова і Еріка Герцег, також іноді переписуюсь з Уляною Синецькою. Настя і Уляна зараз в Києві, Еріка будує сольну кар'єру в Угорщині", – розповіла ТСН.ua Міша Романова. 

Співачка Міша Романова / © instagram.com/by_morozov_studio/

Співачка Міша Романова / © instagram.com/by_morozov_studio/

Нагадаємо, чутки про повернення в шоубізнес одного з найвідоміших гуртів з'явилися ще восени 2024 року. А місяць тому колишня учасниця колективу Єва Бушміна зробила заяву, що завершує сольний проєкт LAYAH, але більше ніяких подробиць не повідомила.

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