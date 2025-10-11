Ексведуча "Орла і Решки" назвала роки роботи на шоу найгіршими в її житті і пояснила чому

Анастасія Коротка / © instagram.com/nastyakorotkaya

Реклама

Українська акторка Анастасія Коротка, яка раніше розкрила причину розлучення з Андрієм Бєдняковим, назвала роки роботи на розважальному шоу "Орел і Решка" найгіршими в її житті та пояснила чому.

Знаменитість працювала на проєкті протягом шостого та сьомого сезонів. Анастасія Коротка в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнається, що це далось їй нелегко. Ба більше, вона називає роки роботи на "Орлі і Решці" найгіршими в її життя. Акторка зізнається, що все це через критику, якої було чимало. Творчі проєкту вимагали від неї бути більш природною. Ведуча намагалась це робити, але ставало ще гірше. Коротка говорить, що не відчувала підтримки. З часом акторка усвідомила, що проблема була саме в її невпевненості в собі.

"Орел і Решка" – це були взагалі найгірші роки мого життя. Я почувалася просто ніким. За кадром було дуже багато критики і від самих творців. Кожен випуск були закиди, що я неприродна. Через цей тиск чим більше я перечитую начитку, тим гірше виходить. У мене було по 20 дублів. Я не могла виговорити. На знімальному майданчику не було жодного, хто мене от просто б любив як ведучу, як я говорю, мій гумор. Вони нормально ставились, але вони сумували то за Лесею, то за Жанною, комусь просто нудно було, хтось втомився від моїх "гойдалок". Вони були нормальні, просто я була готова, що проти мене всі", - говорить ведуча.

Реклама

Анастасія Коротка / © скриншот з відео

Однак була й ще одна чимала проблема. Анастасія Коротка пригадує, що її неабияк критикували телеглядачі протягом двох сезонів. Якоїсь миті акторка просто припинила читати коментарі під випусками, аби не засмучуватися. Нині ж знаменитість теж розуміє, що далеко не вся критика від глядачів була обґрунтованою, тож не на все варто було звертати увагу.

"Дуже сильний гейт був від телеглядачів від першого дня до останнього. Я не пам'ятаю, щоб хоча б хтось мене там полюбив. Я просто якоїсь миті припинила читати ці коментарі: "У неї ноги криві, в неї зуби криві, ніс великий, що вона ляпнула", - додала акторка.

Нагадаємо, раніше Анастасія Коротка розкрила подробиці про самогубство її сестри. Рідної людини знаменитості не стало у віці 29 років.