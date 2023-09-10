Ексведучий "Розсміши коміка" Шепелєв зрадив Україну і приїхав до Маріуполя знімати розважальне шоу для РФ

Ексведучий проєкту "Розсміши коміка" Дмитро Шепелєв вирізнився ганебним вчинком.

Ведучий, який родом з Білорусі, будував кар'єру в Україні і був задіяний в телепроєкті з теперішнім президентом України Володимиром Зеленським, приїхав до зруйнованого російським окупантами міста Маріуполь.

Там він знімає нове російське розважальне шоу про тварин "У колі друзів" для пропагандистського каналу "Россия-1". В рамках програми Шепелєв розповідатиме "про порятунок тварин з-під обстрілів у місті".

Дмитро Шепелєв у Маріуполі знімає шоу для російського каналу

Дмитро Шепелєв у Маріуполі знімає шоу для російського каналу

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни Дмитро Шепелєв підтримав Україну та навіть вибачився: "Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі у Києві та інших українських містах ідуть до бомбосховища. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І я не маю слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не вибачають", - писав тоді Шепелєв.

Та, судячи з рішення ведучого повернутися до РФ і вести там програму на пропагандистському каналі, криваві російські рублі йому дорожчі за совість та багаторічну дружбу з Україною.

Зазначимо, що z-патріоти нагадали Шепелєву його слова підтримки Україні. Зокрема, перший заступник голови комітету Держдуми з питань культури Олена Драпеко назвала рішення пропагандистського каналу повернути Шепелєва в ефір дволиким, адже він критикував "спецоперацію".

Нагадаємо, тим часом актор-путініст Дмитро Шепелєв вирізнився під час поїздки до окупованого Донбасу. Там він видав порцію нісенітниці про місцевих патріотів, які "вміють любити Росію". Окрім того, прихильник кремлівського диктатора викликав огидну своєю мімікою, з якою він говорив.

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