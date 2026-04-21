Ексведучий "Орла і Решки" Бєдняков на тлі скандалу з шоу виступив із різкою заявою: "Я зробив вибір"

Телеведучий Андрій Бєдняков різко відреагував на мовний скандал навколо «Орла і Решки» і чітко заявив про свою позицію щодо російської мови.

Шоумен опинився в центрі обговорення не зі своєї волі. Каже, про ситуацію дізнався вже постфактум — із соцмереж. Його почали масово згадувати під дописами. Частина аудиторії автоматично пов’язала його з новим сезоном. Саме тому, зізнається, довелося публічно відповісти. І відповідь виявилася максимально прямою.

«Я беру відповідальність. Я свій вибір зробив — моя сторінка українською. Повертатися у зйомки російською мовою не планую. Я зробив вибір для себе, розуміючи, від чого відмовляюся. Назад я йти не хочу. Але вибір робити за інших людей і залазити їм в голови я теж не можу і не хочу», — наголосив він на проєкті «Розмова».

Бєдняков підкреслює: це не емоційна реакція, а усвідомлене рішення. Він не лише дистанціюється від мовного питання, а й від самого проєкту. За його словами, про перезапуск він навіть не знав. Водночас визнає, що може зрозуміти логіку продюсерів — але не прийняти її в нинішніх умовах.

«Будучи продюсером „Орла і Решки“, не використовувати бренд — було б якось дивно. Я можу з цим погодитися. У тебе є фантастичний бренд, який не працює. І якось його треба використовувати. З погляду продюсера — я можу це зрозуміти. Через те що відбувається тут і зараз — не можу і не хочу. Я б так не зробив», — додав він.

На тлі цього реакція шоумена стала однією з найчіткіших серед колишніх облич проєкту. Він не залишив простору для подвійних трактувань і поставив крапку у питанні своєї участі.

Нагадаємо, «Орел і Решка» оскандалилися через мову та розлютили українців. Хвиля спалахнула після анонсу нового сезону тревел-шоу до його річниці. Комунікація проєкту в соцмережах ведеться російською, що викликало хвилю критики. Продюсерка Нателла Крапівіна пояснила це «мовою оригіналу» і можливістю увімкнути переклад.