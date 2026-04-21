ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
2 хв

Ексведучий "Орла і Решки" Бєдняков на тлі скандалу з шоу виступив із різкою заявою: "Я зробив вибір"

Шоумен публічно відреагував на мовний скандал та дистанціювався від проєкту.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Телеведучий Андрій Бєдняков різко відреагував на мовний скандал навколо «Орла і Решки» і чітко заявив про свою позицію щодо російської мови.

Шоумен опинився в центрі обговорення не зі своєї волі. Каже, про ситуацію дізнався вже постфактум — із соцмереж. Його почали масово згадувати під дописами. Частина аудиторії автоматично пов’язала його з новим сезоном. Саме тому, зізнається, довелося публічно відповісти. І відповідь виявилася максимально прямою.

«Я беру відповідальність. Я свій вибір зробив — моя сторінка українською. Повертатися у зйомки російською мовою не планую. Я зробив вибір для себе, розуміючи, від чого відмовляюся. Назад я йти не хочу. Але вибір робити за інших людей і залазити їм в голови я теж не можу і не хочу», — наголосив він на проєкті «Розмова».

Бєдняков підкреслює: це не емоційна реакція, а усвідомлене рішення. Він не лише дистанціюється від мовного питання, а й від самого проєкту. За його словами, про перезапуск він навіть не знав. Водночас визнає, що може зрозуміти логіку продюсерів — але не прийняти її в нинішніх умовах.

«Будучи продюсером „Орла і Решки“, не використовувати бренд — було б якось дивно. Я можу з цим погодитися. У тебе є фантастичний бренд, який не працює. І якось його треба використовувати. З погляду продюсера — я можу це зрозуміти. Через те що відбувається тут і зараз — не можу і не хочу. Я б так не зробив», — додав він.

На тлі цього реакція шоумена стала однією з найчіткіших серед колишніх облич проєкту. Він не залишив простору для подвійних трактувань і поставив крапку у питанні своєї участі.

Нагадаємо, «Орел і Решка» оскандалилися через мову та розлютили українців. Хвиля спалахнула після анонсу нового сезону тревел-шоу до його річниці. Комунікація проєкту в соцмережах ведеться російською, що викликало хвилю критики. Продюсерка Нателла Крапівіна пояснила це «мовою оригіналу» і можливістю увімкнути переклад.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie