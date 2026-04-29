Ексведучий "Орла і Решки" розкрив причини свого звільнення з шоу та заявив про тиск через мову

Костянтин Октябрський шокував правдою, чому його прибрали з екранів.

Анастасія Гребешко
Український актор Костянтин Октябрський відверто розповів про звільнення з «Орла і Решки» та причини свого раптового зникнення з екранів.

Артист поділився, що усе почалося з неочікуваного дзвінка — його запросили на кастинг популярного тревел-шоу. Ключовою умовою була наявність американської візи, яку він, попри сумніви, таки отримав. Далі — швидкий старт і занурення в роботу. Зйомки, подорожі, новий ритм життя. Здавалося, це лише початок великого телевізійного шляху. Але вже за пів року все різко змінилося.

«Мені до цього робили там певні зауваження стосовно того, що я там десь заспівав українською… Почались ці події і щось відчув, щось змінюється в політиці проєкту. І мене просто прибрали», — зазначив актор під час розмови з журналісткою Аліною Доротюк.

Костянтин згадує, що переломним моментом став період Революції Гідності. Команда тоді перебувала на зйомках у Мексиці, і саме там він відчув холод у ставленні з боку продюсерів. Після цього рішення про його усунення ухвалили без зайвих пояснень. Більше того, заміну знайшли майже миттєво — місце українця зайняв ведучий із Москви.

«Я думаю, що і добре, що я не став суперпопулярним після Великої різниці та Орла і Решки, бо кришу би зірвало, дах би полетів», — ділиться Костянтин.

З часом актор переосмислив ситуацію і не вважає її поразкою. Навпаки — каже, що цей досвід став своєрідним запобіжником від надмірної слави і її наслідків. Він переконаний: інколи втрата — це форма захисту.

Костянтин Октябрський став відомим завдяки участі в гумористичних і телевізійних проєктах, зокрема «Велика різниця». У «Орлі і Решці» він пропрацював відносно недовго, але встиг запам’ятатися глядачам своєю харизмою та іронією. Його несподіване зникнення тоді викликало чимало запитань, відповіді на які актор озвучив лише зараз.

Нагадаємо, нещодавно «Орел і Решка» оскандалилися через мову та розлютили українців.

