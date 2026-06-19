Екс"ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова вагітна первістком і в прозорій сукні показала округлий животик

Анастасія Кожевнікова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Колишня учасниця тріо «ВІА Гра» Анастасія Кожевнікова повідомила, що вагітна первістком.

Радісну новину виконавиця оголосила в Instagram. Знаменитість опублікувала серію світлин, на яких позує на скелі на тлі моря. 33-річна Анастасія Кожевнікова постала перед об’єктивом фотокамери в довгій прозорій сукні з блискітками. Вбрання жодним чином не приховувало, що співачка при надії.

«Моя нова ера», — підписала знімки артистка.

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Анастасія Кожевнікова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Більше подробиць Анастасія Кожевнікова не стала розкривати. А тим часом її підписники, серед яких чимало зірок, почали активно вітати з майбутнім поповненням у родині. Теплі слова виконавиці адресували співачка Міша Романова, ведуча Раміна Есхакзай, блогер Богдан Беспалов та багато інших.

Яка неймовірна новина! Мої вітання!

Яка гарна! Як я за вам із Кирилом рада! Будьте найщасливішими!

Щиро вітаємо з цією неймовірною новиною! Нехай новий етап вашого життя буде сповнений любові, гармонії та найтепліших моментів!

Анастасія Кожевнікова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Зазначимо, Анастасія Кожевнікова була однією з солісток гурту «ВІА Гра» від 2013 року до 2018-го. Від серпня 2018 року артистка перебуває в шлюбі зі своїм шкільним другом Кирилом. Для пари ця дитина буде першою.

Нагадаємо, нещодавно актора Катерина Тишкевич повідомила про вагітність. В артистки та її чоловіка Валентина Томусяка народиться первісток.

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