ЕксВіра Брежнєва кардинально змінила імідж і заспівала українською: брюнетка з короткою зачіскою

Тепер виконавиця виступає під псевдонімом VERA.
Співачка Віра Брежнєва, яка тепер випускає пісні під новим псевдонімом VERA представила нову композицію "Такі ми люди" і кліп до неї.
За словами артистки, ця композиція є особливою для неї, оскільки відображає особисті внутрішні трансформації:
"Я дуже глибоко зазирнула в себе за минулий рік, сьогодні я відчуваю себе по-іншому і все тепер інше. Пісня та відео "Такі ми люди" є віддзеркаленням цих змін. Та нагадування для усіх, хто через різні обставини міг зневіритися - суперсила всередині нас самих", - прокоментувала співачка.
У відео шанувальники побачать Віру у неочікуваному образі – замість тендітної білявки на екрані постала дівчина з короткою зачіскою, в комбінезоні, грубих черевиках. Образ Віри доповнив маленький підвіс на шиї у формі серця з благодійної колекції українських брендів FROLOV x SOVA.
Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення рф до України Віра Брежнєва жила та працювала у росії. Та після 24 лютого 2022 року артистка розірвала усі зв'язки з країною-терористкою. Віра вирушила до Польщі, де допомагала переселенцям. Артистка й надалі продовжує допомагати Україні.
Нагадаємо, тим часом колега Брежнєвої Світлана Лобода, яка теж до повномасштабної війни працювала у росії, показалася в Україні. Лобода після вторгнення рф до нашої країни переїхала у Латвію та активно допомагає нашій країні. Лобода розповіла, що позаминулу ніч провела у бомбосховищі.
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