ЕксЗіанджа про те, як її ображала Могилевська: "Ставилася як до дурної малолітки"

ЕксЗіанджа про те, як її ображала Могилевська: "Ставилася як до дурної малолітки"

Артистка вирішила розповісти все, що у неї за довгі роки наболіло.

Співачка-трансгендер Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, продовжує ділитися з шанувальниками шокуючими подробицями свого життя.

Цього разу артистка більш детально зупинилася на своїх взаєминах зі співачкою Наталею Могилевською. Як відомо, зірка була продюсеркою Zi Faamelu після її участі у шоу "Фабрика зірок".

По-перше, знаменитість зізналася, що її дуже ображає, що Могилевська досі називає її Борисом. Як відомо, за часів "Фабрики" Zi Faamelu була співаком Борисом Апрєлем.

"Нібито "метелик з чарівної країни" ніколи не залітав до України і не в курсі, що сталося у житті людини, якій вона відкривала свої найсвященніші таємниці. Я не видаю особисті таємниці, вона може заспокоїтися. Але якби я була їй бодай трохи небайдужа – вона могла б припинити називати мене Борею, тим самим підтримуючи трансфобію", - зазначила Zi Faamelu.

ЕксБорис Апрєль, тепер Zi Faamelu (ліворуч) і Наталія Могилевська / УНІАН

Окрім того знаменитість пригадала, як Могилевська її утискала через вік.

"Стосовно її ремарок в бік ейджизму - повна маячня. Вона отримувала задоволення ставившись до мене, як до дурної малолітки. І довго не відпускала з контракту, начхавши, що я перебуваю у депресії і втрачаю найкращі роки. Її хвилювало лише те, щоб я боронь Боже не розповіла всю правду про співпрацю і рабський контракт", - поділилася Zi Faamelu.

instagram.com/zifaamelu

Раніше співачка-трансгендер Zi Faamelu була добре відома усім, як Борис Апрєль. До нього популярність прийшла після участі у шоу "Фабрика зірок" 2008 року. Та 2018-го, після тривалого затишшя, співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни". На проєкті Апрєль представився як Зіанджа. Зірка зізналася, що прагнула змінити стать дуже багато років та наважилася на цей сміливий крок в США. Після участі у співочому проєкті Зіанджа майже на рік пропала із соцмереж. Втім, у липні 2019 року виконавиця повернулася до фанів із новим іміджем.

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