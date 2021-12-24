ЕксЗіанджа вперше пояснила, чому зникла зі сцени після тріумфальної появи на "Голосі країни"

Артистка поділилися, що вона хотіла розвивати кар'єру.

Співачка-трансгендер Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, вперше пояснила, чому зникла зі сцени після тріумфального повернення на шоу "Голос країни" 2018 року.

Здавалося б, після проєкту виконавиця мала б розривати свою кар'єру, втім, цього не сталося. Як повідомила зірка у своєму фотоблогу, вона "пішла у невідомість, бо перед її носом всюди зачиняли двері".

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

"Посилаючись на мою трансгендерність і всетаки неготовність до цього російської/української публіки. Думаєте, як артист я не хочу більшого визнання та просування кар'єрними сходинками? Звичайно ж, я всіма руками за. Як приклад, одразу після мого виходу з проєкту на мене вийшла дистриб'юторська компанія, президент якої почав вимагати від мене новий матеріал, не вкладаючи жодного гроша. Погрожуючи контрактом, який я підписала перед виходом на сцену “Голосу країни”, він давав мені зрозуміти, що володіє мною і будь-який мій крок незгоди може спричинити бурю з огляду на суд і розбірки. Сивий дядько (як і всі вони), який за все своє життя не написав жодної пісні і ніколи не сприяв розвитку моєї кар'єри, говоритиме мені, що робити? Він + інші і справді сприймають мене за наївну дурепу? Хмм. Цікавенько", – написала артистка.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

Втім, знаменитість поділилася, що той контракт вже анулювався і все владналося. Zi Faamelu додала, що попри купу відмов, вона не заламалася, а стала сильнішою та мудрішою.

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