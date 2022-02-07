ЕксЗіанджа заявила, що Могилевська возила її до психіатра, аби змінити сексуальну орієнтацію

Зірка зазначила, що не збирається мовчати, якщо бачить несправедливість і дискримінацію.

Співачка-трансгендерка Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, відреагувала на інтерв'ю своєї колишньої продюсерки Наталії Могилевської.

Так, днями народна артистка поспілкувалася із Катериною Осадчою, де поділилася, що свого часу водила ексБориса Апрєля до психіатра. Виконавиця підтвердила ці слова, але додала причину такого візиту. За її словами, Могилевська нібито повезла підопічного до лікаря, який намагався змінити артисту сексуальну орієнтацію.

instagram.com/zifaamelu

"Конверсійна терапія - це практики, які виходить з антинаукового припущення, що гомосексуали, бісексуали, трансгендери або гендерно-варіативні люди морально, духовно або навіть фізично хворі і не повноцінні, тому потребують лікування. Одного разу її психіатру це вдалося і я повірила в те, що "хвора на гомосексуалізм". Це все було частиною "зникнення" під час шоу "Фабрика Суперфінал", "короткої стрижки", зміни іміджу на чоловіка-гетеросексуала. Все було піар-постановкою від а до я. Мене вмовили і я пішла на поводу з повною внутрішньою суперечністю. Той факт, що вона відмовляється називати мене в жіночому роді - звичайно ж говорить про її трансфобію та гомофобію. Що дуже сумно. Але не скажу, що дивно", – прокоментувала Зі.

instagram.com/zifaamelu

Відповіла ексЗіанджа і на те, що за словами Наталії, артисти, які не стали популярними, обов'язково шукають в ній якісь недоліки.

"Вона намагалася прив'язати мій досвід у той час до мого неуспіху в СНД зараз – що звучить як абсурд. Ми всі чудово знаємо, що стати успішною, будучи транс-персоною в СНД – це практично нереально. І я на це давно не розраховую. Йдеться зовсім про інші речі. Я могла поділитися своїм досвідом чи ні. Це мій вибір та моє повноцінне право. "Нафантазував, доповідав", "емоційно нестабільний", "я завжди буду з тобою, ти завжди мені можеш зателефонувати". Усі ті ж знайомі маніпуляції та гра слів", – додала співачка.

instagram.com/zifaamelu

Виконавиця зазначила, що їй цей бруд абсолютно не потрібний. Втім, зірка не збирається мовчати, якщо бачить несправедливість і дискримінацію. Zi Faamelu додала, що могла б розповісти купу шокуючих історій, але відмовила багатьом журналістам та каналам в інтерв'ю на цю тему, бо не хоче ворушити минуле на великих майданчиках.

"Є багато впливових людей, які її не люблять і чекають будь-якого приводу. Але я не хочу продовжувати цей негатив і, попри на все, абсолютно не бажаю їй зла. Єдине, про що я прошу – це не підтримувати гомофобію та трансфобію. Рекомендую зайнятися самоосвітою щодо ЛГБТІК+. Також гендерна політкоректність та нові знання ніколи не завадять. Відкрито показувати невігластво, будучи народним артистом – це смішно та сумно", – додала вона.

instagram.com/zifaamelu

Також Зі поділилася, що не тримає образ на Наталію Могилевську та вдячна їй за все, що продюсерка зробила для неї.

instagram.com/zifaamelu

Нагадаємо, раніше співачка-трансгендерка Zi Faamelu була добре відома усім, як Борис Апрєль. До нього популярність прийшла після участі у шоу "Фабрика зірок" 2008 року. Та 2018-го, після тривалого затишшя, співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни". На проєкті Апрєль представився як Зіанджа. Зірка зізналася, що прагнула змінити стать дуже багато років та наважилася на цей сміливий крок в США. Після участі у співочому проєкті Зіанджа майже на рік зникла із соцмереж. Втім, у липні 2019 року виконавиця повернулася до фанів із новим іміджем.

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