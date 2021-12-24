ЕксЗіанджа заявила, що не робила операцію зі зміни статі: "У мене залишився член"

Артистка зробила емоційну заяву.

Співачка-трансгендер Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, спростувала чутки про зміну статі.

Артистка опублікувала у своєму Instagram емоційну заяву, де повідомила, що не вдавалася до операції, у неї залишилися чоловічі геніталії і вона може мати дітей. За словами зірки, 2014 року вона здійснила камінгаут і розповіла про те, що вона трансгендерна дівчина, а не про те, що змінила стать. Виконавиця додала, що ЗМІ усе перекрутили, втім, сперечатися і спростовувати тоді чутки вона не стала за порадою свого PR-менеджера.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

"На мені завжди хотіли наживитися і використовувати як гучний скандал. Статуетка у вітрині, шоу-поні, головна клоунеса цирку. Згодом я зрозуміла, що жінку в суспільстві вважають об'єктом і слабкою ланкою. Якщо ти трансжінка, ти також підходиш під цю категорію. А якщо трансчоловік – о, молодець! Давай, наш чоловік! Поповнення у лавах! Будьмо! У результаті: Чоловік/мужність – це Бог, завойовник, сила. Жінка/жіночність - надемоційна, швидко замінна шльондра, слабкість. Все ще "бігаєш, кидаєш, б'єш як дівчисько?" Хмм. Цікавенько. Тому я рідко давала інтерв'ю у СНД. Усі хочуть бруду, відрізані яйця, страждання", – написала співачка.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

Zi Faamelu додала, що її обурює, коли запрошують на "другосортні програми зі страшними назвами та темами" та продовжують створювати контент для тих, хто "охає, скалить зуби і стукає ногами об підлогу". Артистка зізналася, що порушила цю тему, оскільки мовчання шкодить свободі ЛГБТ+ людям. Вона зазначила, що історії таких людей заслуговують на те, щоб бути почутими.

"Ми існуємо, а значить наше щастя та життя важливі! Ми хочемо лише видимості, а в результаті – рівноправності, щоб усі були щасливі та задоволені. І ми, і ви. Як одне ціле. Одна країна. Без гучних гасел та скандування. Без насильства та кровопролиття. Я більше не дозволю їм змушувати мене мовчати та робити зручною для них. Так, у мене залишився член між ніг! Так, я можу мати своїх дітей, якщо захочу! Так, я повноцінна жінка!" – заявила зірка.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

Зауважимо, раніше Zi Faamelu була добре відома усім, як Борис Апрель, справжнє прізвище якого Круглов. Так, 2018 року співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни" артисткою з іменем Зіанджа. Після участі у співочому проєкті Зіанджа майже на рік зникла із соцмереж. Втім, у липні 2019 року виконавиця повернулася до фанів із новим іміджем. А згодом артистка почала випускати нові треки.

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