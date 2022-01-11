ЕксЗіанджа згадала конфлікт з Максом Барських: "Вилив у обличчя гарячий чай та назвав педиком"

За словами артистки, Бадоєв та Барських зіпсували її кар'єру, а продюсерка Могилевська підтримала це рішення.

Співачка-трансгендер Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, виступила із гучною заявою.

Так, артистка розповіла, що свого часу кліпмейкер Алан Бадоєв, співак Макс Барських, та продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зіпсували її кар'єру. У своїх сторіз виконавиця написала, що це розпочалося 2009 року. За її словами, вони вважали, тоді ще Борю Апреля, загрозою та конкурентом, тому "робили все, щоб позбутися її". Вона додала, що продюсерка Наталія Могилевська підтримала це рішення.

instagram.com/zifaamelu

"Могилевська була подругою Бадоєва і була в долі від прибутку з Барських, тому погодилася на це, тим самим переставши займатися зі мною як продюсер. З кліпу "Космос прием" і стався розкол. Бадоєв мені зняв зовсім не те, про що ми всі домовлялися і результат усю команду привів у тихий жах. Мав вийти абсолютно інший кліп, а вийшов треш із перуками та дешевою графікою. Але, звичайно, всі знали, чому так робилося, але мовчали в ганчірочку", – почала свою розповідь зірка.

instagram.com/zifaamelu

Вона додала, що тоді почувалася "цуценям-лабрадором", не помічала "маніпуляцій Могилевської", а поруч не було людини, якій вона могла б по-справжньому довіряти. Також Zi Faamelu заявила, що під час однієї із сутичок з Барських, співак вилив їй у обличчя гарячий чай та назвав "педиком".

"Я, звичайно ж, згодом усіх вибачила! Але на той момент 18-річній дитині було дуже боляче. Зрада, маніпуляції, погрози, постійні тривоги можуть скалічити психіку, що несформувалася, лише так. Висновок: вірте тим, хто показує вам своє справжнє обличчя і важливо прощати! Я більше не несу тягар із собою і давно відпустила. Я вибачила, але все пам'ятаю. (Що дуже важливо, урок вивчений)", – написала вона.

instagram.com/zifaamelu

Розповіла знаменитість і про те, як почала приймати пігулки для схуднення, де у складі був амфетамін. За її словами, під час знімань кліпу "Мне так нужна твоя любовь" відомі стилісти зацькували її щодо ваги та переконали почати вживати пігулки. Згодом у співачки почалася анорексія.

"На той момент їх приймали всі моделі в Україні та СНД. До тих капсул входив амфетамін. Від 19 років до 21 я їх приймала. Це було справжнє пекло. Залежність. Я їла один помідор на день. Могилевська теж відпускала коментарі в мій бік, як лише у мене з'являлися щічки і вона це чудово знає. Я була зомбі і наші мене стали називати "ходяча лейкемія". Непритомніла я дуже часто. На той момент у мене почалася анорексія", – приголомшила вона.

instagram.com/zifaamelu

Знаменитість додала, що тоді "зійти з капсул" їй допомогла подруга на ім'я Юля. А повністю зірка відновилася лише за два роки терапії.

"Вибачте, але мені нічого приховувати. 2022 – рік правди та чесності. Приємно познайомитись, Зі!" – завершила свою розповідь Zi Faamelu.

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