ЕксЗіанджа зізналася, що набрала 15 кілограмів та показалася у новій вазі

Артистка насолоджується літнім відпочинком.

Співачка-трансгендер Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, яка не так давно вирішила пригадати свій шлях та показала фанатам своє дитяче фото, поділилася новиною.

У своєму Instagram артистка опублікувала допис, в якому повідомила, що погладшала на 15 кг та підкріпила його фото та відео.

У ролику співачка показалася у капелюсі під час плавання у річці, а на фото позувала у легенькій напівпрозорій сукенці.

Для перегляду фото та відео, гортайте праворуч

"Привіт супер кетс! Сподіваюся, у вас прекрасне літо! Я набрала 15 кг і почуваюся чудово (ну що поробиш, дівчина любить пожерти!). Я готуюся до чогось інтригуючого, так що збираюся в похід на кілька днів, перш ніж настануть зайняті дні. Будь ласка, повеселіться за мене!", - зазначила під публікацією зірка.

Шанувальники оцінили зовнішній вигляд зірки, відзначивши, що вона прекрасна.

Яка прекрасна!

Ти вся просто сяєш. Люблю тебе!

Забудь про вагу! Розважайся та відпочивай Зі! Насолоджуйся літом!

Зауважимо, раніше співачка-трансгендер Zi Faamelu була добре відома усім, як Борис Апрель, справжнє прізвище якого Круглов. Так, 2018 року співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни" артисткою з іменем Зіанджа.

Після участі у співочому проєкті Зіанджа майже на рік пропала із соцмереж. Втім, у липні 2019 року виконавиця повернулася до фанів із новим іміджем та заявила про запуск власного YouTube-каналу.

Нагадаємо, не тпак давно ексЗіанджа захопила фанів новою чуттєвою піснею. Трек отримав назву Undiscovered Animal.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання