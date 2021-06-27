ЕксЗіанджа зізналася, що набрала 15 кілограмів та показалася у новій вазі

Артистка насолоджується літнім відпочинком.
Співачка-трансгендер Zi Faamelu, раніше відома як Зіанджа, яка не так давно вирішила пригадати свій шлях та показала фанатам своє дитяче фото, поділилася новиною.
У своєму Instagram артистка опублікувала допис, в якому повідомила, що погладшала на 15 кг та підкріпила його фото та відео.
У ролику співачка показалася у капелюсі під час плавання у річці, а на фото позувала у легенькій напівпрозорій сукенці.
Для перегляду фото та відео, гортайте праворуч
"Привіт супер кетс! Сподіваюся, у вас прекрасне літо! Я набрала 15 кг і почуваюся чудово (ну що поробиш, дівчина любить пожерти!). Я готуюся до чогось інтригуючого, так що збираюся в похід на кілька днів, перш ніж настануть зайняті дні. Будь ласка, повеселіться за мене!", - зазначила під публікацією зірка.
Шанувальники оцінили зовнішній вигляд зірки, відзначивши, що вона прекрасна.
- Яка прекрасна!
- Ти вся просто сяєш. Люблю тебе!
- Забудь про вагу! Розважайся та відпочивай Зі! Насолоджуйся літом!
Зауважимо, раніше співачка-трансгендер Zi Faamelu була добре відома усім, як Борис Апрель, справжнє прізвище якого Круглов. Так, 2018 року співачка спричинила справжній фурор, прийшовши на сцену "Голосу країни" артисткою з іменем Зіанджа.
Після участі у співочому проєкті Зіанджа майже на рік пропала із соцмереж. Втім, у липні 2019 року виконавиця повернулася до фанів із новим іміджем та заявила про запуск власного YouTube-каналу.
Нагадаємо, не тпак давно ексЗіанджа захопила фанів новою чуттєвою піснею. Трек отримав назву Undiscovered Animal.