Ектор Хіменес-Браво чесно відповів, куди зникла його молода дівчина

Колумбійський шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво чесно відповів, куди зникла його молода обраниця.

Так, раніше знаменитість ділився спільним контентом з коханою. Нині ж ведучий не публікує ані фото, ані відео. Прихильники вже почали хвилюватися, чи не сталося розриву в їхніх стосунках і чи досі вони разом. Фани засипали Ектора запитаннями, куди зникла його дівчина.

Шеф-кухар вирішив не хвилювати прихильників та відверто зізнався, де його кохана. Нині обраниця шоумена не в Україні, вона перебуває у польській столиці Варшаві. Разом з нею залишився й песик ведучого Чоко.

"Чоко (песик – прим. ред.) і моя дівчина зараз у Варшаві. З ними обома все добре", - зазначив Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитість вкрай рідко бачиться зі своєю коханою, адже він не хоче їхати з України, а також боїться за безпеку обраниці, тому вона поки що залишається за кордоном. Однак це не заважає парочці проводити телефонні розмови. Як зізнався кухар, вони можуть телефонувати одне одному по три-чотири рази на день.

"Щодня я розмовляю зі своєю дівчиною, по три-чотири рази. Щоразу я бачу Чоко", - поділився Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Зазначимо, про те, що Ектор Хіменес-Браво не самотній, стало відомо влітку 2021 року. Щоправда, тривалий час кухар приховував свою обраницю. Нині ж, хоч фото з коханою знаменитість вже показав, однак неохоче розповідає про їхні стосунки. Як говорив сам кухар, він не хоче зурочити.

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