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Ектор Хіменес-Браво на кріслі посеред проїжджої частини у Києві спантеличив фотосетом

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Ектор Хіменес-Браво на кріслі посеред проїжджої частини у Києві спантеличив фотосетом

instagram.com/hectorjimenezbravo

Кухар розповів, як до нього прийшла мудрість.

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вміє підігріти інтерес прихильників до своєї персони.

Цього разу знаменитість знявся у епатажній фотосесії, кадром з якої поділився в Instagram. На фото Ектор розмістився на старому кріслі просто на проїжджій частині у Києві. Позаду кухаря видніється трамвай, ну а сам Хіменес-Браво під парасолькою та у костюмі сидить у цьому кріслі і дивиться у далечінь.

© instagram.com/hectorjimenezbravo
instagram.com/hectorjimenezbravo

Разом зі знімком знаменитість поділився й розповіддю про те, як до нього прийшла мудрість:

"Мені довелося досить швидко помудрішати і це не пов'язано з віком, так сталося, що у моєму житті відбувалися події за подіями, які не давали мені розслабитися. І вся мудрість, яку я отримав, була заснована лише на моєму досвіді. Мудрість приходить до тих, хто добуває її сам – не шляхом порад близьких, друзів, а саме прокладаючи шлях самостійно. Це вже зараз я багато пробачив, багато що відпустив, забув і вдячний кожному, хто вніс у моє життя певний досвід. Але не завжди було так... " – поділився Ектор.

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