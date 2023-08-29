Ектор Хіменес-Браво налякав фанів виглядом свого обличчя та розповів, що з ним сталося

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво налякав шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Кулінар з'явився у своїх сторіз в Instagram з сильно почервонілим обличчям, що викликало неабияке хвилювання у його підписників. Спочатку шеф пожартував про те, що його обличчя обгоріло на сонці.

"Заснув на сонці у +40", - написав Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Насправді ж, Хіменес-Браво зробив косметологічну процедуру для омолодження шкіри. Як зізнався 51-річний кухар, він вже не вперше вдався до таких процедур, адже хоче завжди мати бездоганний зовнішній вигляд.

"Це спеціальна процедура для обличчя. Роблю не вперше", - поділився Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

За словами Ектора, робити таку процедуру дуже боляче. Одразу після візиту до косметолога обличчя кухара трохи набрякло та мало вигляд, наче після опіку. Проте результат, за словами шефа, вартує того.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Це дуже боляче. Чесно, процедура не з приємних. Але потім шкіра обличчя має ідеальний вигляд", - поділився Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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