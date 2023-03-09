Ектор Хіменес-Браво нарвався на хейт через привітання з 8 Березня: "Не очікувала сексизму і необізнаності від вас"

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво нарвався на жорстку критику з боку жінок через своє привітання з 8 Березня.

На сторінці в Instagram шоумен розмістив відео, у якому з'явився в піджаку, білій сорочці з метеликом та… у шортах, кольорових шльопанцях і в шкарпетках в горошок. В такому вигляді Хіменес-Браво розкидав пелюстки троянд подвір'ям:

"День найчарівнішої частини людства. Вітайте своїх квіточок, шліть їм цей репост", - підписав ролик кухар.

Втім, цим постом Хіменес-Браво обурив жінок. Вони звернули увагу на те, що Міжнародний жіночий день не про "жіночність" та "ніжність", а про боротьбу жінок за свої права.

"Не очікувала сексизму і необізнаності від вас. 8 березня не про квіточки, а про важку боротьбу за права", "В якому світі ви живете?! Екторе, ну камон. Жінка - це не квіточка, а людина", "Але історично це день фемінізму (жіночих прав), а тюльпани і жіночність тут ні до чого", "Розкидає пелюстки троянд, як совєтську пропаганду про свято весни і жіночності. 8 Березня - день боротьби за жіночі права".

Нагадаємо, раніше українські зірки розповіли про своє ставлення до свята 8 Березня. Свою думку висловили Катерина Осадча, Наталія Могилевська, Тарас Цимбалюк та багато інших.

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