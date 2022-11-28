Ектор Хіменес-Браво насмішив відео, на якому показав, чим займався під час блокування його Instagram

Відомий кухар Ектор Хіменес-Браво показав користувачам Мережі, чим він займався, коли його сторінку заблокували.

Кулінар зняв кумедне відео, на якому показав, як сумував за своїми підписниками в Instagram. Ектор намагався пограти зі своєю собачкою Лупіттою або щось приготувати.

Прихильники відомого шефа оцінили його почуття гумору та були дуже здивовані, як сильно змінився Ектор за цей час, адже на відео він почав їсти кріп, який просто ненавидів.

Ектор і кріп?! Хоча, у нас тепер багато що змінилося, у всіх...

Я так і знала - робив рулетики з кріпчиком!

Ти не ти, коли без Instagram!

Нагадаємо, що зараз Ектор Хіменес-Браво перебуває в Україні. Не так давно шефу вдалося побувати в Миколаєві, де він показав жаливі наслідки війни.

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