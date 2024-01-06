Ектор Хіменес-Браво насмішив, як в крижану ополонку на Водохреще пірнав - відео

Сьогодні, 6 січня, в Україні святкують Водохреще або Хрещення Господнє за новою датою. Раніше християнське свято припадало на 19 січня. Однак після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дата змінилася.

Зірки у своїх фотоблогах показали, як вони святкують і яких традицій дотримуються у цей день. Так, більшість занурилася в освячену водойму, а дехто прийшов на церковну службу з військовим дроном.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар постійно виказує свою любов до України та всього українського. Так, Ектор показав, як занурювався в ополонку у формі хреста. До слова, знаменитість кумедно наголосив, щоб шанувальники не прискіпувалися до того, як він хреститься. І додав, що важливо, що він це робить саме 6 січня.

Зірки показали, як відсвяткували Водохреще 2024

"Хто вже купався?", - поцікавився кулінар.

Олександр Педан

Ще з самого ранку ведучий показався в автівці й розповів про мороз на вулиці. У мінус вісім градусів за вікном Педан попрямував до водойми.

Зірки показали, як відсвяткували Водохреще 2024

На шляху він також поділився неймовірними зимовими пейзажами. А потім показав, як з головою тричі занурюється у крижану річку.

Зірки показали, як відсвяткували Водохреще 2024

Зірки показали, як відсвяткували Водохреще 2024

"З повагою до українських традицій, нових і старих українських свят і до українських законів з Водохрещем вас", - привітав просто з водойми зі святом Олександр.

Водохреще 2024 року: зірки пірнули в ополонку

Євген Клопотенко

Відомий український ресторатор і кулінар також привітав своїх шанувальників з Водохрещем. Втім, він утримався від традиційних ритуалів занурення у воду. І додав, що спершу взагалі забув про свято. Але його сім'я нагадала йому про це вітальними листівками у месенджері.

Зірки показали, як відсвяткували Водохреще 2024

"А сьогодні ж Водохреще! Я ж забув! А знаєте, як я дізнався? У мене є група "Сім'я" і там купа листівочок", - з усмішкою поділився Євген.

Тетяна Песик

Відома українська акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик цьогоріч вирішила піти на службу з нагоди свята. Так, зірка пішла до церкви і показалася у натовпі. Втім, знаменитість принесла освятити доволі символічну річ – військовий дрон. За її словами, вона передасть його ЗСУ. А також Тетяна закликала продовжити донатити.

Зірки показали, як відсвяткували Водохреще 2024

"Ще один дрон з ваших донатів освячений і їде до ЗСУ. Христос Хрещається!", - написала акторка.

Вадим Олійник

Співак долучився до традиційного пірнання у крижану воду на Водохреще. І також привітав фанів зі святом, наголосивши на перемозі України.

Зірки показали, як відсвяткували Водохреще 2024

"З Водохрещем! Україна переможе", - написав Вадим.

Даша Трегубова

Українська акторка з нагоди Водохреща запостила світлину, де позує у шубі на балконі. І залишила оригінальний вітальний підпис.

Зірки показали, як відсвяткували Водохреще 2024

"З Водохрещем! Бережіть себе. І пам'ятайте, що від завтра до нас йде похолодання. До -15 в Києві", - зазначила знаменитість.

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