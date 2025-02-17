Ектор Хіменес-Браво натякнув на розрив із коханою-українкою та заінтригував пошуками нової обраниці

Кулінар перебував у стосунках від 2021 року, однак, схоже, тепер самотній.

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво натякнув на розрив із молодою коханою-українкою.

Про зміни в особистому житті кулінар заговорив в Instagram. Зокрема, Ектор долучився до сучасного тренду в Мережі, де треба опублікувати "документ" із "Дії", в якому йдеться про сімейний статус. На кадрі, яким поділився кухар, зазначається, що він неодружений.

Ба більше, у дописі Хіменес-Браво жартом зазначив, що наразі у пошуках кохання: "Так, вирішив я теж бути в тренді. Файна україночка — знайдись".

Допис Ектора Хіменеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Прочитавши допис, прихильники зробили висновок, що кулінар наразі не перебуває в стосунках та самотній. Окрім того, вони активно почали шукати йому пару. Сам Ектор Хіменес-Браво подробиці особистого життя ретельно приховує.

Зазначимо, влітку 2021 року кулінар почав розповідати, що не самотній. Він ділився, що перебуває в стосунках з українкою. З початком повномасштабної війни дівчина нібито виїхала до Польщі, і пара зустрічалася на відстані. Востаннє Ектор згадував про обраницю у листопаді минулого року, коли розповідав, яким романтичним сюрпризом її дивував.

Ектор Хіменес-Браво з коханою-українкою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, нещодавно Хіменес-Браво відсвяткував 53-річчя. Кухар показував, яким сюрпризом його здивували колеги.

Читайте також: