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Ектор Хіменес-Браво несподівано заговорив про кінець світу і поміркував, чим би зайнявся напередодні

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Ектор Хіменес-Браво несподівано заговорив про кінець світу і поміркував, чим би зайнявся напередодні

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками неочікуваними думками.

Під час війни багатьох українців відвідували різні думки про майбутнє. Ектор Хімнес-Браво теж вирішив розповісти про свої міркування. Шеф-кухар несподівано зачепив тему кінця світу.

У своєму дописі Ектор пожартував, що точно би не витрачав останній день на черги за чізбургерами або морозивом. Кухар зізнався, що хотів би приділити час своїм близьким та улюбленим справам. 

"Думаю, це точно був би дзвінок мамі. Ще один вечір з коханою, де я б вже наважився сказати все. Ще раз прогуляти в ірпінських соснах з Лупітою. Дозволити філософським думкам зайти в голову і проаналізувати, чи прожив я своє життя так, щоб добрих справ було більше, ніж поганих? Чи міг я зробити більше?.." - поділився думками Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Натомість, кухар порадив українцям не зосереджувати свою увагу на погрозах з боку ворогів нашої країни про ядерну атаку та закликав вірити в перемогу України.

"Впевнений, ще не раз будуть лякати ядерною зброєю, але це не означає перестати мріяти, перестати робити добрі справи, перестати боротися. Зовсім скоро зійде українське Сонце. Вірю в це всім серцем", - написав Ектор.

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