Ектор Хіменес-Браво отримав особливу відзнаку від Валерія Залужного: "Велика честь"

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво похизувався особливою нагородою від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

На своїй сторінці в Instagram кулінар поділився світлинами, на яких показав почесний нагрудний знак. Нагороду від Збройних сил Ектор отримав за сприяння українському війську під час війни.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

У підписі до фото Хіменес-Браво поділився своїми переживаннями після отримання відзнаки та подякував своїх близьким і шанувальникам за підтримку.

"О Боже, трясуться руки! Отримав нагороду "За сприяння війську" від Валерія Залужного. Це велика честь.. величезна

Це все завдяки вам… Це все ваші цілодобові донати, великі та маленькі, але такі важливі! Ваші репости та заклики! Ваша підтримка, кожне слово, що є в мене в діректі, не на все я можу відповісти… Але прямо зараз відповім за один раз — дякую! У вас велике серце, бо ви українці! Це все завдяки моїм командам та партнерам! Ви з першого дня зі мною, ви — великі люди! І ще багато людей і команд за кадром, які щодня роблять роботу задля перемоги! Дякую що ви зі мною… я буду далі працювати, далі стояти в строю…. Дякую, що довірилися мені Мене розпирають емоції, просто немає слів, яка це честь…", - написав Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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