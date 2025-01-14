Ектор Хіменес-Браво похизувався, як відсвяткував своє 53-річчя й чим його дивували колеги

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво святкує день народження.

Сьогодні, 14 січня, знаменитості виповнилося 53 роки. У своєму фотоблогу Ектор показав, як минув його особливий день. Спершу він попозував з тортом, а згодом поїхав на знімальний майданчик. Вже на роботі на іменинника чекав сюрприз. Його колеги підготували йому вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати". Щоправда, зробили це рідною для кухаря іспанською.

Ектор Хіменес-Браво святкує день народження / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво святкує день народження / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

У публікації Ектор подякував усім за присутність у його житті та розповів, що для нього справжнє щастя. Як зізнається знаменитість, це поняття під час війни для нього змінилося. І якщо раніше, воно асоціювалося з галасливою компанією, то зараз це просто найрідніші люди поруч і відчуття вдячності.

"Колись я думав, що щастя – це велике коло друзів, святкування, галас навколо. Але сьогодні я знаю: справжнє щастя – це час із тими, кого ти любиш, із тими, хто любить тебе. Це вечори, коли сміх заповнює кімнату і байдуже, скільки людей в тій кімнаті... Це ранки, коли ти прокидаєшся з відчуттям вдячності за новий день, за змогу жити тут і зараз. Я дякую вам за теплі слова, за ваші побажання, за те, що ви є поруч", – написав зірка.

Ектор Хіменес-Браво святкує день народження / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч також відсвяткувала день народження. Артистка показала, у якому спокусливому образі зустріла своє 39-річчя.

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