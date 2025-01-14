Ектор Хіменес-Браво похизувався, як відсвяткував своє 53-річчя й чим його дивували колеги

Ведучий також поділився, що для нього означає щастя.
Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво святкує день народження.
Сьогодні, 14 січня, знаменитості виповнилося 53 роки. У своєму фотоблогу Ектор показав, як минув його особливий день. Спершу він попозував з тортом, а згодом поїхав на знімальний майданчик. Вже на роботі на іменинника чекав сюрприз. Його колеги підготували йому вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати". Щоправда, зробили це рідною для кухаря іспанською.
У публікації Ектор подякував усім за присутність у його житті та розповів, що для нього справжнє щастя. Як зізнається знаменитість, це поняття під час війни для нього змінилося. І якщо раніше, воно асоціювалося з галасливою компанією, то зараз це просто найрідніші люди поруч і відчуття вдячності.
"Колись я думав, що щастя – це велике коло друзів, святкування, галас навколо. Але сьогодні я знаю: справжнє щастя – це час із тими, кого ти любиш, із тими, хто любить тебе. Це вечори, коли сміх заповнює кімнату і байдуже, скільки людей в тій кімнаті... Це ранки, коли ти прокидаєшся з відчуттям вдячності за новий день, за змогу жити тут і зараз. Я дякую вам за теплі слова, за ваші побажання, за те, що ви є поруч", – написав зірка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч також відсвяткувала день народження. Артистка показала, у якому спокусливому образі зустріла своє 39-річчя.
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