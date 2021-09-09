Ектор Хіменес-Браво показав ідилію з коханою і поміркував про чоловічу роль у стосунках

Також зірка розповів, якою має бути його жінка.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно зізнався, чим його здивували українські жінки, поміркував, яким має бути чоловік.

Так, на думку ведучого, першою чергою, чоловік має самореалізуватися, адже від цього напряму залежить безпека і комфорт його жінки, його сім'ї, за яких він несе відповідальність.

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Водночас Хіменес-Браво хоче, аби його жінка також могла себе реалізувати.

"Неважливо як, прибутково це буде для неї чи ні, це вже мій клопіт - її фінансова безпека. Мені важливий її емоційний стан, наскільки вона щаслива сама з собою, наскільки вона захоплена своїм життям. Це і є ідеальний партнер - не цілий світ один для одного, а дуже приємний додаток до вже існуючого світу", - наголосив ведучий.

Водночас Хіменес-Браво додав, що для багатьох жінок це може бути складно, оскільки вони звикли розчинятися у чоловікові, тим самим забуваючи про себе. За словами шеф-кухаря, у чоловіка зникає інтерес до такої жінки. І він є саме таким чоловіком.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я вимогливий. Моя жінка повинна відповідати моєму ритму життя, не забувати про себе, доглядати, бути самодостатньою. Вона не просить мене вибирати між кар'єрою і нею. Адже я працюю для нашого добробуту, хто я без цього? Ми з нею розуміємо одне одного і йдемо на поступки. Я нетерпляча людина і вибухова, все ж таки колумбієць. Мені важлива мудрість коханої, як вона направлятиме мій "вибух" в правильне русло", - наголосив зірка.

Ектор Хіменес-Браво зізнався, що йому здається, що він вже відшукав свій ідеал. Він також показав один з вихідних, який провів зі своєю дівчиною. Особистість гьорлфренд він досі тримає у таємниці, однак її стрункими ніжками похизувався.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво поділився пікантними подробицями свого життя. Виявляється, у ведучого був другий ступінь ожиріння.

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