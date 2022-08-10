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Ектор Хіменес-Браво показав любощі в ліжку з коханою-українкою

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Ектор Хіменес-Браво показав любощі в ліжку з коханою-українкою

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво потішив прихильників новим романтичним фото.

Кухар Ектор Хіменес-Браво все частіше й частіше розповідає про свою кохану та показує її.

Зокрема, у своєму Instagram ведучий вирішив вкотре похизуватися коханою-українкою. Так, Ектор опублікував фото, на якому він показав любощі з обраницею.

На знімку щасливі закохані обнімаються та милуються одне одним. Загалом, у дописі під фото, кухар вирішив поцікавитися у прихильників, чи багато хто задається питаннями, яка саме дівчина запала йому в серце.

Ектор Хіменес-Браво з дівчиною / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво з дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Давайте перевіримо, скільки в мене тут допитливих. Став плюс у коментарях, якщо приблизив фотку, щоб побачити, хто вона", - поцікавився Ектор.

Зазначимо, у парочки стосунки вже давно зав'язалися. Утім, сам Ектор не поспішав афішувати особисте життя. Він боїться, що його публічність може зіпсувати їхні стосунки.

 А от вперше кохану-українку знаменитість показав минулого року. Щоправда, її обличчя він припинив приховувати лише нещодавно. Утім, тоді прихильники кухара стали критикувати його за те, що вона має надто юний вигляд. Та Ектор пояснив, що вона повнолітня.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
168
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